ВСУ потеряли немецкий танк Leopard, французское самоходное артиллерийское орудие Caesar и четыре боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro производства США в зоне СВО.

Западное оружие уничтожила группировка войск "Восток", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Кроме того, группировка нанесла удар по двум бригадам территориальной обороны Украины в районах населенных пунктов Великая Новоселка ДНР и Комсомольское Запорожской области.

В зоне действия "Востока" ВСУ потеряли до 150 человек. Общие суточные потери украинской армии составили более 1,5 тысячи боевиков.