Собянин рассказал о работе офтальмологического центра Боткинской больницы

Врачи Московского городского офтальмологического центра Боткинской больницы проводят сложнейшие операции при отслоении сетчатки и по пересадке роговицы, активно применяются методы лазерной терапии, проводятся микрохирургические операции по замене хрусталика и лечению глаукомы.

Помогает специалистам в работе новейшая техника — около 1200 единиц оборудования. Это аппараты для исследования роговицы и оптической когерентной томографии, фотощелевые лампы, лазеры нового поколения, многофункциональные микроскопы с системами видеозаписи и многое другое.

К слову, операции по удалению катаракты - самого распространенного из глазных заболеваний - в столице проводят высокотехнологичным щадящим способом. Поврежденное ядро хрусталика дробят ультразвуковым аппаратом, на его месте устанавливают мягкую искусственную линзу. Разрез при этом минимален и не требует зашивания. Всего через пару часов пациент может отправиться домой, а уже через сутки взглянуть на мир по-новому.

Повышение качества и продолжительности жизни пациентов - основная из задач целевых программ, реализуемых в столичных стационарах. Благодаря им по полису ОМС москвичам теперь доступен расширенный перечень высокотехнологичных услуг по 14 самым востребованным направлениям. Это и операции нейрохирургического профиля, и различные виды протезирования, установка двухкамерных кардиостимуляторов. Только в текущем году объем таких услуг в клиниках Москвы станет больше практически на треть.