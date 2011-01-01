Собянин открыл путепровод через пути МЦД-1 на севере Москвы

Открытие нового путепровода, соединяющего улицы 800-летия Москвы и Инженерную, ждали жители сразу нескольких районов. Теперь чтобы попасть из Северного в Северо-Восточный округ, водителям не придется делать крюк. Время в пути значительно сократится.

Старт движению транспорта лично дал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Вы герои, сделали хороший, сложный объект для города. Перешли несколько железнодорожных путей, МЦД-1, соединили два округа – Северный и Северо-Восточный, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе. Важный и нужный проект, который улучшит жизнь сотен тысяч москвичей. Спасибо большое", - сказал градоначальник.

Новый путепровод обеспечит прямое движение потока от Ленинградского шоссе до широкой улицы с выездом на Московский скоростной диаметр, Коровинское, Дмитровское и Алтуфьевское шоссе. В результате улучшится транспортная доступность станции Бескудниково МЦД-1, снизится нагрузка на прилегающие магистрали, а также станет быстрее выезд на МКАД и Череповецкую улицу.

"Сложность была в строительстве над железнодорожными путями, необходимость была произвести и вынести инженерные сети более 30 км. Работы были произведены в стесненных условиях, в жилой застройке. Мы организовали бесперебойное движение общественного транспорта и автомобильного транспорта", - рассказал Александр Ермаков, заместитель генерального директора по строительству компании-подрядчика.

Новая дорога проходит через плотную городскую застройку, однако она не побеспокоит местных жителей. Вдоль периметра строители установили защитные экраны, а прилегающую территорию благоустроили. В будущем для удобства пешеходов также планируют построить три перехода.

Всего начиная с 2011 года за счет бюджета города Москвы построено и реконструировано 26 автодорожных путепроводов через железнодорожные пути. Сейчас ведутся работы по проектированию, реконструкции и строительству еще семи путепроводов.