Столичный суд рассматривает первый иск от заболевших ботулизмом минувшим летом

В Дорогомиловском суде Москвы рассматривается первый из исков от заболевших ботулизмом минувшим летом из-за некачественной еды компании "Кухня на районе".

Истица требует компенсации за причиненный вред здоровью. Ответчиком выступает компания "Самокат", которая и доставляла еду клиентам.

В июне этого года ботулизмом в Москве заболели свыше 120 человек, кроме того, фиксировали отравления в Подмосковье и других регионах страны. Летом были арестованы четыре человека - это повар и руководители двух компаний. Опасную продукцию изъяли, а предприятие, где готовили еду, закрыли.