Путин не передавал Зеленскому сообщений через Шольца

Москва наблюдает за всеми контактами Украины и Германии, которая продолжает поддержку Киева.

Об этом в понедельник, 2 декабря, заявил Дмитрий Песков, комментируя визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев.

"Я бы не сказал, что у нас есть какие-то ожидания от этого визита. Мы, разумеется, наблюдаем за всеми контактами", - сообщил он журналистам.

При этом Песков подчеркнул, что Владимир Путин не передавал никаких посланий своему украинскому коллеге через Шольца. Российский президент провел телефонный разговор с председателем немецкого правительства телефонный разговор 15 ноября.

Канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 2 декабря. Предполагается, что стороны обсудят вопросы помощи Украине после избрания президента США Дональда Трампа.