Стартовал масштабный проект "Зима в Москве"

Огни гирлянд, пестрые елки и запах горячего чая с плюшками - родные для всех атрибуты зимы. Конечно, главного - снега - многим пока не хватает, но это не помешает москвичам погрузиться в атмосферу сказки.

"В этом сезоне впервые проект мэра объединяет все новогодние мероприятия в столице. Фестивали Мостуризма - это "Московское чаепитие", "Усадьбы Москвы" и "Московский завтрак". На катках будет организованно ледовое шоу, это тоже впервые происходит. И мы заходим на территорию московских усадеб, там будет организовано иммерсивное шоу", - рассказала Ирина Кокорева, руководитель дирекции по специальным проектам АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы".

На Тверской площади, главной площадке проекта, расскажут о национальном русском напитке - чае. Гости станут участниками сказочного представления и в ходе него познакомятся с чайными традициями столицы. Здесь же гостей встречает настоящий русский самовар. Чай подают, конечно, новогодний - особый купаж "Москва". Еще летом жители столицы выбрали лучшее из пяти вкусовых сочетаний, которое в итоге и назвали в честь города. Угощают им бесплатно каждые выходные ровно в 16 часов. Аромат у напитка - невероятный.

В Парке Горького заработал традиционный, любимый горожанами каток, а в честь наступления зимы его опробовали профессионалы ледового шоу Ильи Авербуха. Программу посвятили советским фильмам.

"В парке Горького, например, пройдет фестиваль "Вкусные морозы", где можно будет с шеф-поварами совместно пройти вкусные мастер-классы, приготовить безалкогольный глинтвейн, расписывать пряники, леденцы делать", - отметила Юлия Адигамова, директор АНО "Развитие парков".

А в саду "Эрмитаж" посетители весело проводили время в сопровождении сказочных героев из "Щелкунчика" и волшебных эльфов. Для самых маленьких - конкурсы, викторины и хороводы. Больше всего ждали семи часов вечера: в это время синхронно по всей Москве зажглись праздничные украшения.

В этом году зимние развлечения в Москве будут на каждом шагу, ведь открыли свыше 1900 локаций, чтобы точно хватило каждому.