В МГУ торжественно отметили 50-летие уникального проекта - создания специальных классов для перспективных абитуриентов.

Идея возникла в 1974 году у декана химфака Ильи Березина. Он хотел создать крепкую базу для будущих студентов. Для этого в школе №171 из победителей и призеров городских олимпиад по химии набрали отдельный класс. А для преподавания привлекли сотрудников университета. Эксперимент оказался успешным.

"Школа блестяще справлялась и справляется со своей функцией, которую она на себя взяла. Практикумы такие же, как и для студентов первого курса", - отметила исполняющий обязанности декана химического факультета МГУ, профессор Сергей Карлов.