США своим принуждением к доллару толкают другие страны к переходу на национальные валюты.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова избранного президента США Дональда Трампа. Политик пригрозил странам БРИКС заградительными пошлинами до 100% в случае, если они решат отказаться от доллара.

"Речь же не только о странах БРИКС. Все больше стран переходят на использование национальных валют. Это процесс, который набирает силу", - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что доллар теряет привлекательность для целого ряда стран.

В начале ноября Путин заявил, что две трети торгового оборота России обслуживается в национальных валютах. А со странами БРИКС - это уже 88%