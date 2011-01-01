Певица МакSим рассказала о борьбе с алкозависимостью: "Мне помог Бог"

Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) стала новой звездной гостьей программы Павла Воли. Артистка предстала перед зрителями в эффектном наряде, с цветущим здорового цвета лицом, стильной прической. Сложно даже подумать, глядя на певицу, что еще недавно у нее были большие проблемы с алкоголем.

Популярная исполнительница не скрывает, что борьба с алкогольной зависимостью далась ей тяжело, чего она только не перепробовала на пути к трезвости.

"В моем случае мне помог Бог. На мне перепробовали все возможные варианты кодировок, вшиваний, вынимали меня из реанимации после этого, на меня не действовало ничего. И я всегда говорила: "Я очень сильная. Если я не захочу, я не буду пить". Пока вы так думаете, значит, вы еще не на дне. А когда вы признаете, что остался только Бог с вами, тогда все получится", - высказалась Марина.

Проблемы с алкоголем у певицы начались еще много лет назад, на фоне сложностей в личной жизни. Тогда, в 2011 году, Марина развелась с мужем, отцом старшей дочери Александры. На какой-то период ей удалось взять себя в руки. Однако несколько месяцев назад многочисленные поклонники стали бить во все колокола, с тревогой сообщая в Сети о концертах МакSим, на которых та выглядела странной. После этого певица легла в реабилитационный центр.