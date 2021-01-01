Байден подписал указ о помиловании своего сына. Все детали скандала

На закате своего президентства Джо Байден на лужайке у Белого дома встречается с прессой довольно часто. Поговорить о проблемах больных СПИДом, индейку помиловать в День благодарения. Но в случае с помилованием сына глава Белого дома отделался письменным заявлением: "В попытке сломать Хантера они пытались сломать меня – и нет оснований полагать, что на этом все закончится. С меня достаточно. Я верю в систему правосудия, но политика отравила этот процесс, что привело к судебной ошибке. Я надеюсь, что американцы поймут, почему отец и президент мог прийти к такому решению".

Буквально заставила отца подписать помилование стойкость сына в борьбе с наркозависимостью. Это официальная версия. Но есть подозрения, что Джо Байден случайно посмотрел в календарь и понял - до вынесения приговора Хантеру по двум серьезнейшим статьям, за которые в Штатах предусмотрено длительное заключение в тюрьме, осталось всего две недели.

Эксперты согласны: очень подозрительно, что Джо решил помиловать сына, стоило только Трампу выдвинуть на пост главы ФБР Кэша Пателя, от всей души ненавидящего демократов и готовящего план мести.

"Распространяется ли помилование, данное Джо Хантеру, на шестерых заложников, которые уже много лет находятся в заключении? Какое жестокое обращение и судебная ошибка", - это Трамп говорит про своих сторонников, осужденных за участие в штурме Капитолия в 2021 году. Против Хантера Байдена обвинения тоже серьёзные: неуплата налогов почти на полтора миллиона долларов и хранение огнестрельного оружия, которое он купил, утаив о своей наркозависимости. Кроме того - хапуга и страстный любитель вертепов с обнаженными женщинами. В ходе предвыборной кампании Байдена проблемный сын доставил немало хлопот.

К слову, не только Байден-старший, но и его подчиненные эхом много раз повторяли, что сама мысль о помиловании оскорбительна.

Так как о помиловании президент объявил до вынесения вердикта суда, его сына нельзя будет судить за любые нарушения, которые он мог совершить за последние 10 лет. Никто теперь, например, не будет разбираться, как Хантер оказался в совете директоров украинской компании Burisma. Откуда брал деньги на дорогие наркотики. И правда ли торговал женщинами. Пиар-служба Белого дома затеяла трогательную публичную переписку между отцом и сыном: "Я взял на себя ответственность за свои ошибки – ошибки, которые использовались для унижения и позора меня и моей семьи в политических целях. Я сохранял трезвость более пяти лет. Я никогда не приму помилование, которое мне было оказано сегодня, как должное и посвящу жизнь помощи тем, кто все еще страдает от зависимости".

Сложно поверить, но, оказывается, даже в Соединенных Штатах, в цитадели демократии, есть аналог русского слова "кумовство". Байден - не первый президент США, помиловавший ближайшего родственника. Это решение Трамп отменить не сможет.