Петросян подал на дочь в суд

Лишь сейчас стало известно, что еще в середине ноября Евгений Петросян подал иск на дочь Викторину, чтобы признать ее утратившей право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета. По некоторым данным, речь идет о квартире на Ростовской набережной площадью 34 квадратных метра и стоимостью примерно в 20 миллионов рублей. Именно ее юморист делил с Еленой Степаненко после развода, напоминает телеграм-канал Mash.

Однако 20 ноября суд Хамовнического района порекомендовал Петросяну поправить исковое заявление, так как оно было подано с ошибками, уточняет телеграм-канал Звездач.

Напомним, что 56-летняя Викторина, рожденная в первом браке юмориста, уже много лет живет в США после того, как вышла замуж за американца. В России она была наездами и у нее сложились прекрасные отношения с мачехой Еленой Степаненко. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Викторина не приняла ни развода отца, ни его связи с молоденькой помощницей Татьяной Брухуновой.