Анджелина Джоли рассказала, как спасается от одиночества

Анджелина Джоли считается одной из самых закрытых голливудских звезд. Общается она с журналистами редко и крайне неохотно. Делает актриса исключение только в ряде случаев, например, в качестве средства продвижения новых фильмов. Вот и новое интервью голливудской дивы для The Sunday Times оказалось посвящено премьере ленты Анджелины Джоли , в которой она сыграла всемирно известную певицу Марию Каллас.

Напомним, что артистка умерла в 1977 году в полном одиночестве, детей у нее не было. Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом официально пока ни с кем отношений не построила, однако одинокой себя не считает. По мнению артистки, об этом и речи не идет, потому что она многодетная мать.

"Я не чувствую одиночества, потому что у меня есть семья. Моя работа — это еще не все. Быть родителем — это все", - заявила Анджелина Джоли.

У актрисы шестеро детей: трое приемных и трое родных. После развода родителей они остались жить с матерью. Анджелина призналась, что благодаря наследникам стала лучшей версией себя. Без детей, убеждена актриса, она бы давно закончила жизнь самым печальным образом.

"Думаю, я бы пошла ко дну самым мрачным путем, если бы не хотела жить ради них. Я стараюсь воспитать их лучшей версией себя", - заключила актриса.