"Яндекс" проводит "Урок цифры" для российских школьников

В декабре проводится очередное занятие всероссийского образовательного проекта "Урок цифры". На примере сервиса такси школьники узнают, как современные технологии, в том числе искусственный интеллект и машинное обучение, помогают людям быстро и комфортно перемещаться по городу.

"Математика и информатика лежат в основе всех цифровых сервисов. На "Уроке цифры" мы знакомим школьников с современными технологиями, которые делают жизнь в городе комфортнее, и рассказываем, какие ИТ-специалисты работают над такими задачами. Эксперты Яндекса расскажут, как математические модели и алгоритмы обеспечивают работу такси и помогают эффективно совершать поездки даже в час-пик. Старшеклассники познакомятся с перспективными профессиями в сфере ИТ и узнают о работе backend- и frontend-разработчиков, инженеров данных, SRE-специалистов", - рассказала директор Яндекс Образования Дарья Козлова.

Отметим, что в сентябре "Урок цифры" прошло по теме: "Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг". Школьники сумели ознакомиться с внутренним устройством нейросетей, освоили основные алгоритмы написания промптов, потренировались с помощью игрового тренажера.