В Серебряном бору открылся новый домик для зимних купаний

Новый комфортабельный дом для моржевания открылся в Серебряном бору. Об этом в понедельник сообщает АГН "Москва" со ссылкой на директора памятника природы "Серебряный бор" Александра Козловцева. По его словам, домик – это изюминка Серебряного бора.

"Во-первых, при строительстве нового домика зимнего закаливания мы полностью исключили уничтожение зеленой растительности. Во-вторых, мы произвели замеры дна и течения. И, конечно, после проведенных работ именно эта локация идеально подходит для моржевания", – сказал он.

Со своей стороны генеральный директор ГБУ "Мосприрода" Юлия Адигамова рассказала, что в домике проведено электричество, а также сделана грамотная планировка.