ВС России продолжают громить формирования ВСУ на территории Курской области. Потери украинской армии на курском направлении за сутки - более 250 военных, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, российские войска также уничтожили танк, две бронемашины и БМП. Также уничтожено четыре миномета, сдался в плен один украинский военнослужащий.

В Минобороны напомнили, что за время боевых действий на курском направлении потери ВСУ составили более 37 355 военнослужащих. Уничтожено 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS производства США. Ликвидировано 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.