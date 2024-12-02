Террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* смогли захватить Алеппо благодаря украинским советникам и американским технологиям.

Украинские советники оказывали помощь в подготовке беспилотников, средства связи армии Сирии глушились мощными средствами РЭБ во время наступления террористов, рассказал РИА Новости источник, приближенный к сирийским спецслужбам.

"Боевики не имеют опыта применения высоких технологий, и освоить их не было бы возможным без советников с Украины", - рассказал собеседник агентства.

В конце ноября сирийским боевикам удалось взять под свой контроль всю провинцию Идлиб, 29 ноября они заняли город Алеппо. На следующий день ВС Сирии начали контрнаступление.

1 декабря ВВС Сирии и ВКС России нанесли удары по позициям террористов на востоке Алеппо.

*запрещенная в России террористическая группировка, бывшая "Джебхат ан-Нусра"