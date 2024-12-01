Ослепший Элтон Джон обратился к публике

В сентябре стало известно, что Элтон Джон подхватил инфекцию, которая самым негативным образом отразилась на его здоровье - певец практически потерял зрение, ослепнув на один глаз. Однако сдаваться недугу артист не намерен. В обращении к публике после благотворительного гала-выступления "Дьявол носит Prada: мюзикл" Элтон Джон, который написал оригинальную музыку для фильма, заявил, что восстановление медленно, но продвигается, передает Page Six.

"Как некоторые из вас, возможно, знают, у меня были проблемы, и теперь я потерял зрение. Я не смог увидеть выступление, но мне понравилось его слушать. Я выздоравливаю, но это чрезвычайно медленный процесс, и потребуется некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу", - сообщил исполнитель.

Отметим, что в последнее время здоровье Элтона Джона оставляет желать лучшего. Помимо инфекции, летом прошлого года артиста госпитализировали в Монако. Он в своем доме на Французской Ривьере. Тогда получил легкие травмы.