Сийярто прибыл в Москву с мирной инициативой по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Венгерский дипломат прибыл в Москву с официальным визитом – по словам Сийярто, в рамках мирной инициативы Будапешта по урегулированию конфликта на Украине.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что на данный момент риск эскалации украинского конфликта находится в наивысшей точке с его начала. Причина в опасных и безответственных решениях, принятых в последнее время, заявил Сийярто. В Будапеште считают, что надо сосредоточиться на усилиях по установлению мира.

Ранее о поисках урегулирования украинского конфликта говорил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его мнению, опасность эскалации конфликта существует, в том числе, из-за потерь среди американских и европейских военнослужащих ВСУ, передает РИА Новости.