Разрыв численности военных ВСУ и ВС России станет решающим фактором в исходе конфликта на Украине. К такому заключению пришли источники газеты The Washington Post.

Как заявили изданию американские чиновники, численность войск, которые мобилизует Киев и Москва, будет наиболее важным моментом в долгосрочной перспективе. ВСУ сталкивается с недостаточно укомплектованными бригадами на первой линии фронта. А самый решающий фактор на поле боя сегодня - это желание украинских военных бороться, чтобы стабилизировать линию фронта.

Украинские чиновники признают трудности, с которыми сталкиваются ВСУ. Неназванный источник издания в Киеве отметил, что на линии фронта в Донецке сложилась тяжелая ситуация - одна из самых тяжелых за последний период конфликта. При этом заявляет, что это не безнадежно: многие аналитики ожидали, что Украина потеряет контроль над Красноармейском еще два месяца назад.