Путин и Пезешкиан поддержали действия законных властей Сирии

Безусловную поддержку действиям законных властей Сирии по восстановлению конституционного порядка выразили президенты России и Ирана. Владимир Путин и Масуд Пезешкиан также подчеркнули важность координации усилий по урегулированию ситуации.

Путин и Пезешкиан в телефонном разговоре подчеркнули, что масштабная агрессия террористических группировок направлена на подрыв суверенитета, политической стабильности сирийского государства. Президенты отметили, что усилия должны координироваться в рамках "Астанинского формата" с участием Турции.

Как сообщила пресс-служба Кремля, обсуждались также актуальные вопросы развития российско-иранского сотрудничества в различных сферах. При этом учитывались договоренности, достигнутые Путиным и Пезешкианом на октябрьских переговорах в Казани.