Лавров оценил мирные инициативы по Украине

Москва готова рассматривать инициативы по урегулированию украинского конфликта. Но при условии, что они продиктованы искренним стремлении к миру, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Российский министр отметил, что разные страны выдвигают немало инициатив, которые продиктованы искренним желанием установить мир. Лавров привел в пример мирный план премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Заявление Лаврова прозвучало во время встречи с министром иностранных дел Венгрии. Петер Сийярто 2 декабря прибыл в Москву. Министр заявил, что приехал в Россию в рамках мирной инициативы Будапешта по урегулированию украинского конфликта, передает ТАСС.