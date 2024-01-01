В России пройдет квиз-турнир "Мир Крипто"

14 декабря с 08:00 до 18:00 состоится квиз-турнир "Мир Крипто", который направлен на расширение и углубление знаний молодых людей об отечественной и мировой истории путем их ознакомления с конкретными малоизвестными фактами и документами, раскрывающими истинное положение вещей, получение практических навыков в области информационной безопасности и привитие навыков умений самостоятельного поиска, критического осмысления найденного материала и нахождения правильного ответа на поставленные вопросы.

Квиз-турнир пройдёт в онлайн формате. К участию приглашаются школьники и студенты от 14 до 22 лет. В составе команды может быть от 1 до 5 человек. Количество команд от одной образовательной организации не ограничено. Официальный сайт квиз-турнира - http://квиз-турнир.рф. Регистрация открыта по ссылке https://aciso.timepad.ru/event/3052287/ до 13 декабря 2024 включительно.