Летевший в Индию самолет экстренно сел в российском аэропорту

Экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево совершил самолет авиакомпании Air India. Лайнер направлялся из США в Индию, однако сел в России из-за сердечного приступа у пассажира.

Как сообщает Telegram-канал Mash, плохо почувствовал себя во время полета 60-летний американец. Бортпроводники несколько часов пытались его реанимировать. Однако, когда врачи поднялись на борт, им оставалось лишь констатировать его смерть.

Медики склонны считать, что с пассажиром случился сердечный приступ. В то же время, не исключается и возможность отравления.