Певица Елена Любарец встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Певица Елена Любарец посетила Единый пункт отбора на военную службу по контракту, который расположен на улице Яблочкова в столице. Она встретилась с военнослужащими и исполнила несколько песен.

"Это мой первый визит в Единый пункт отбора на военную службу по контракту. Я недавно совсем узнала об этом пункте и удивлена, насколько здесь все оперативно. Здесь добродушная атмосфера, хотя это серьезная организация. Вот это удивило больше всего. Все структурировано. Человек, который сюда приходит, он ни о чем постороннем не думает, он занимается подготовкой", – сказала она (цитата по АГН "Москва").

По ее словам, долг артиста в такое трудное время – поддерживать наших ребят.

"И для меня, как для певицы народного жанра, особенно приятно нести русскую культуру и русскую песню. Ребята идут туда за нас, поэтому мы должны тоже им отдать частичку себя", – добавила артистка.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в Москве по адресу: улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Чтобы посетить его, следует записаться на портале mos.ru.