Сторонники оппозиции в Грузии напали на офисы правящей партии

Сторонники оппозиции в Грузии нападают на офисы правящей партии "Грузинская мечта". Сообщивший грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что власти не намерены реагировать на провокации.

По данным премьера, днем ранее протестующие пытались поджечь офис партии в Кутаиси. А в понедельник забросали камнями офис в Зестафони. В результате пострадала сотрудница, ей разбили голову, передает РИА Новости.

Ранее на заседании правительства Грузии Кобахидзе заявил, что оппозиция приносит в жертву молодежь на акциях протеста, исполняя задания внешних кураторов. Премьер подчеркнул, что оппозиционеры не могут отказаться от задания начальства – по словам Кобахидзе, такова судьба агента.