Путин встретился с участниками IV Конгресса молодых ученых

Эту встречу участники IV Конгресса молодых ученых ждали с нетерпением. Сам форум стал ключевым событием года в рамках Десятилетия науки и технологий. Масштаб поражает. Более 7 тысяч участников из 62 стран. А заявок было гораздо больше.

"В прошлом году - пять тысяч участников было из 30 с лишним стран, а сейчас - 62 страны. Причем, со всех континентов - и из Европы, и из Латинской Америки, из Африки. В общем, это очень представительный форум", - отметил Путин.

Программа на федеральной территории "Сириус" была насыщенная. Более 170 деловых, культурных и спортивных мероприятий. Рассказывали о них Владимиру Путину эмоционально, в подробностях. Такой живой обмен мнениями запомнится молодым ученым надолго. В этом году конгресс посвятили приоритетам научно-технологического развития. И его девиз - "Создаем будущее сегодня" - понятен и близок каждому участнику.

"Самый большой интерес вызывают президентские стипендии аспирантам, которые в этом году впервые введены и тоже были, кстати, предложены на одном из конгрессов ранее. Молодежные лаборатории, премии президента молодым ученым. Корсовет сейчас проводит её экспертизу", - рассказал Андрей Воронин, проректор по образованию университета МИСИС, участник IV Конгресса молодых ученых.

Успешные стартапы, совместное решение глобальных задач, наукоёмкий бизнес, биоэкономика, искусственный интеллект в науке. Всё это не просто темы для обсуждения. Это будущее планеты. Программа конгресса объединила дискуссии о новых технологиях, опыт и альянс лучших умов из стран БРИКС.

"Отзывались очень позитивно. Все спрашивали, есть ли какие-то другие программы, где они могут поучаствовать, все хотели вернуться", - рассказала Анастасия Задорина, представитель аналитического центра международных научно-технологических и образовательных программ.

Ничего удивительного. Поскольку за этим сотрудничеством - судьбы и карьера самых талантливых и амбициозных специалистов.

"Внимание будем уделять и вопросам, связанным с подготовкой кадров, инженерных кадров. Потому что без людей подготовленных, мотивированных к этому виду деятельности решить ни одну задачу практически невозможно", - сказал Путин.

Работа в этом направлении идёт активно, в ходе дискуссий в Сириусе об этом много говорили. Уже создано 50 инженерных школ высокого уровня на базе ведущих российских вузов. К 2030 году их должно быть не менее 100, а на науку в целом планируется направлять два процента ВВП.

В этом году была обновлена стратегия научно-технологического развития страны, определены приоритеты и сформулированы новые национальные цели развития. Неудивительно, что в фокусе внимания участников конгресса был стратегически важный вопрос: какую роль в достижении этих целей должна сыграть российская наука? Верный ответ один: очень важную.

"Все отметили, что Россия имеет большой технологический потенциал. И это не просто какие-то статьи в интернете, которые можно прочесть. Эти технологии можно пощупать непосредственно на самой конференции", - отметил Антон Вышинский, представитель Центра искусственного интеллекта Сбербанк.

Столь мощное международное сотрудничество участников конгресса и такой доверительный разговор с президентом не оставляет сомнений в том, что роль наших молодых учёных просто невозможно переоценить.