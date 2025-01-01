Шольц пообещал Киеву Patriot и вертолеты

Украина уже в декабре получит от Германии пусковые установки Patriot и самоходные зенитные установки Gepard. Как заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, в 2025 году Берлин начнет отправлять на Украину новые вооружения, включая системы ПВО и вертолеты Sea King.

Шольц напомнил, что пусковые установки Patriot и новые СЗУ Gepard – это дополнение к уже объявленной поставке в декабре двух систем ПВО IRIS-T. Канцлер Германии уточнил, что в следующем году Берлин планирует направить новые системы ПВО, гаубицы, ударные и разведывательные дроны, артиллерийские снаряды и шесть вертолетов Sea King с вооружением, передает ТАСС.

Ранее в правительстве ФРГ заявили, что о большей части вооружений - танках Leopard 1, БПЛА и ЗРК Iris-T, которые будут поставлены Киеву в рамках пакета помощи на 650 миллионов евро, сообщалось еще в октябре. В то же время, о поставках дальнобойных ракет TAURUS речи не идет по словам Шольца, он хочет "ставить ультиматум" России.