Путин оценил уровень зарплат ученых и педагогов

Одна из важнейших составляющих, стимулирующая молодых людей идти в науку и образование – зарплата. Но все же это не самое главное, заявил президент России Владимир Путин.

Беседуя с молодыми учеными, глава государства пояснил, что главное - это база: лаборатория, оборудование и престиж в обществе. Путин подчеркнул, что это важно для людей, "которые мозгами живут, а не желудком". Президент также пообещал сделать все, чтобы уровень зарплат педагогов в новых российских регионах достиг среднего уровня по стране и даже его превысил.

Также российский лидер заявил, что ключевые технологии должны быть отечественными. По словам Путина, ясно, что все в России не произведут – да это и не надо. Но основное оборудование должно быть российским, приводит слова президента ТАСС.