В США опубликовали план спецпосланника Трампа по Украине

Украинский кризис можно было предотвратить. Он отчасти вызван некомпетентностью Байдена как мирового лидера, сказано в плане спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога.

О назначении генерал-лейтенанта Кита Келлога помощником и специальным посланником Дональда Трампа по Украине и России стало известно 27 ноября. Тогда же СМИ сообщили о подготовке плана урегулирования.

Опубликованный на сайте Института "Америка прежде всего"план, в частности, исключает на 10 лет принятие Украины в НАТО. Кроме того, в него включен пункт о частичном снятии санкций с России.