В сирийских провинциях Идлиб и Алеппо террористы подготовились к использованию отравляющих веществ. Боевики запрещенной в России организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* перевезли несколько баллонов с отравляющими газами из опорного пункта в окрестностях города Джиср-эш-Шугур, сообщил сирийский источник агентству РИА Новости.

По данным источника, для транспортировки опасных грузов использовались кареты скорой помощи, принадлежащие организации "Белые каски". Отравляющие вещества от правили на юг провинции Идлиб и в некоторые районы западной части провинции Алеппо.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что западные спецслужбы планируют инсценировать применение отравляющих веществ в провинции Идлиб. Обвинить в применении химоружия Запад собирается сирийскую армию и российский воинский контингент. Готовилась кампания по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и ОЗХО.

* Запрещенная в России террористическая группировка