Пезешкиан рассказал Путину о роли США и Израиля в сирийской эскалации

Ответственность за эскалацию ситуации в Сирии лежит на США и Израиле. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

По словам иранского лидера, которые приводит телеканал Press TV, недавние инциденты являются частью "опасного плана Вашингтона и сионистского режима". Они собираются изменить региональный политический ландшафт, - заявил президент Ирана.

По данным телеканала, Пезешкиан и Путин пообещали поддержать Сирию в борьбе с терроризмом. Лидеры отметили, что действия антиправительственных группировок в Сирии представляют серьезную угрозу стабильности и безопасности всего региона, передает ТАСС.