Минобороны Сирии объявило о тяжелых потерях в рядах террористов

Минобороны Сирии объявило о тяжелых потерях, понесенных террористами. Это стало результатом ударов, нанесенных по боевикам на севере Хамы сирийской армией и ВВС при поддержке российской авиации.

Сирийское ведомство уточнило, что у боевиков потери как в живой силе, так и в технике. Ранее Минобороны арабской республики сообщило об ударах ВВС Сирии при поддержке ВКС России в районах Идлиба и Хамы. Там были уничтожены десятки террористов.

Запрещенная в России экстремистская группировка "Джебхат ан-Нусра" начала атаку на севере арабской республики утром 27 ноября. Террористы предприняли попытки наступления на населенные пункты, находящиеся под защитой сирийской армии, атаковали позиции правительственных сил, передает ТАСС.