Грузинский спецназ разогнал митинг у парламента

Грузинский спецназ разогнал митинг сторонников оппозиции у здания парламента. Как передает РИА Новости, применялась спецтехника.

Акция перед зданием высшего законодательного органа Грузии началась вечером 2 декабря. Протестующие бросали в бойцов спецназа петарды. Те, в свою очередь, отгоняли их струями брандспойтов. По данным МВД Грузии, в полицейских кидали камни и стеклянные бутылки. Участники митинга были вооружены различными запрещенными предметами.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что переговоров с оппозицией не будет. Он обвинил Запад в финансировании протестных акций и подчеркнул, что в Грузии никогда не будет "майдана".