Американист Васильев объяснил спешку Байдена с помилованием Хантера

Насколько серьезное наказание реально грозило Хантеру Байдену? Что заставило главу Белого дома поспешить с помилованием, не дожидаясь вынесения приговора? И может ли этот шаг спровоцировать новый виток политической войны между республиканцами и демократами?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Помилование президентом происходит, как правило, в последние дни его пребывания у власти. В данном же случае спешка Байдена может быть обусловлена тем, что в Вашингтоне грядут перемены. Возможно, его хотят отодвинуть от власти, а на оставшиеся до инаугурации Трампа полтора месяца сделать временной главой государства Камалу Харрис", - отметил эксперт.

Полный комментарий Владимира Васильева смотрите в видео.