Российские войска улучшили позиции практически на всех основных направлениях, сообщает Минобороны.

Подразделения "Южной" группировки, продолжая теснить противника, заняли более выгодные рубежи в районах городов Курахово и Часов Яр. Успешно действуют бойцы группировки "Восток". Они продвигаются вглубь обороны противника на границе ДНР и Запорожской области.

Расчет самоходного миномета "Тюльпан" не позволил противнику перейти в контрнаступление. Бойцы в течение нескольких часов наносили удары снарядами калибра 240 миллиметров по вражеской мотопехоте, которую обнаружила разведка. Неонацисты вместо атаки в панике разбежались. В результате слаженных действий минометчиков и штурмовиков потери ВСУ составили до 50 человек, уничтожены три бронемашины и семь автомобилей.

На ореховском участке фронта расчеты противотанковых ракетных комплексов "Метис" группировки "Днепр" уничтожили группу пехоты неонацистов. Получив данные о местонахождении противника, бойцы разведывательного подразделения выдвинулись на позицию, оперативно развернули ПТРК и затем точным выстрелом поразили вражескую цель, что и подтвердил оператор-наводчик.