Представлены новые герои СВО.

Старший сержант Николай Заграничнов с сослуживцами во время контратаки боевиков попали под артобстрел, командир подразделения был ранен. Николай оказал ему первую помощь, организовал эвакуацию и взял командование на себя. Группа Заграничного отразила натиск радикалов.

Рядовой Андрей Козлов, продвигаясь на передовую для налаживания взаимодействия артиллерийских расчетов с командным пунктом, обнаружил и уничтожил вражеский дрон, не допустив потерь среди военнослужащих и повреждения орудий. Затем Андрей оперативно настроил каналы связи. Бойцы, получив координаты неприятеля, прицельным огнем ликвидировали его.