В ночь на 3 декабря в небе над Россией был замечен БПЛА самолетного типа, который собирался ударить по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО он был уничтожен над территорией Брянской области, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России. Пострадавших нет.

Отметим, что ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 15 беспилотников над четырьмя российскими регионами. Восемь дронов уничтожены над Курской областью, четыре - над Брянской областью, два – над Крымом и один – над Белгородской областью. Таже обошлось без пострадавших и разрушений.