"Измученным" бойцам ВСУ в Курской области приказано "держаться и ждать Трампа". Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщило BBC.

Как рассказали агентству украинские солдаты, в командовании ВСУ надеятся, что в ходе возможных переговоров Киев сможет обменять удерживаемые территории "на что-то". Правда, "никто не знает на что".

Как отмечает BBC, солдаты ВСУ не видят смысла в наступлении на курском направлении и чувствуют, что "находятся не там, где должны". Они также признают неизбежную тенденцию на "отвоёвывание Россией своих территорий".