Спецназ Грузии разогнал протестующих с проспекта Чавчавадзе

Спецназ Грузии с помощью водомётов разогнал протестующих с проспекта Чавчавадзе у Тбилисского госуниверситета. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает ТАСС.

Силовики также использовали водомёты, чтобы потушить костры, которые разожгли участники митингов.

Акция началась вечером 2 декабря перед зданием парламента Грузии. К утру протестующие переместились с проспекта Руставели на прилегающие к зданию Тбилисского госуниверситета улицы. Там они продолжили возводить баррикады из мусорных баков и железных конструкций.