В Курской области неприятель безуспешно пытается контратаковать наши позиции. Западные СМИ пишут, что перед ВСУ украинские власти поставили задачу удержать максимум территории до инаугурации Трампа и начала переговоров. Но этим планам киевского режима не суждено сбыться.

Точные удары по противнику наносят расчеты РСЗО "Град" тульских десантников. Получив новые данные от воздушной разведки, артиллеристы пакетом реактивных ракет накрыли квадрат, в котором было обнаружено скопление вражеской пехоты. Кадры с беспилотника подтвердили уничтожение целей.

С воздуха наши наземные подразделения в приграничье поддерживает авиация. В этот раз вертолет Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы ликвидировал бронетехнику и боевиков, мешающих продвижению российских войск. "Ночной охотник" ювелирно отработал по заданным координатам.

Мотострелки группировки "Север" из Мурманской области не только защищают освобожденные населенные пункты от вражеских диверсантов, но и помогают учителям в восстановлении школы в Льговском районе, которая была сильно повреждена при обстреле ВСУ.