США объявили об очередном пакете военной помощи Киеву

США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Киеву на сумму 725 миллионов долларов.

В него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, средства противодействия беспилотникам, противопехотные мины, артиллерийские снаряды. Все это Вашингтон планирует передать Украине до середины января будущего года.

Как отметил госсекретарь Энтони Блинкен, новый транш предоставлен в рамках полномочий президента США по списанию вооружений со складов Пентагона. Общий объем американской военной помощи Украине за время работы администрации Байдена уже превысил 62 миллиарда долларов.

В Кремле неоднократно заявляли, что поставки Киеву новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь ведут к затягиванию конфликта.