Не менее 100 боевиков уничтожены за сутки сирийской армией при поддержке ВКС России. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.

По данным ООН, за неделю после нападения террористов на провинции Алеппо и Идлиб свои дома покинули около 50 тысяч человек. Жертвами боевых действий стали 44 мирных жителя. В Сети появились видеокадры, снятые исламистами: боевики хозяйничают в одном из дворцов и в международном аэропорту города Алеппо, уничтожают памятник брату президента Асада.

Тем временем новые удары по Сирии на границе с Ливаном нанесла израильская авиация: разрушены два моста и контрольно-пропускной пункт. Бомбардировкам со стороны ЦАХАЛ, несмотря на перемирие, подверглась и территория самого Ливана: жертвами обстрелов стали 9 человек. Еще не менее 13 погибли в результате ударов по сектору Газа.