Главную ель Лондона осмеяли в соцсетях

Традиционный подарок из Норвегии пришелся не по вкусу жителям Лондона.

На Трафальгарской площади установили гигантскую рождественскую ель. Ее доставляют из Осло с 1947 года в знак благодарности за помощь британцев Норвегии во Второй мировой войне. Однако во время десятидневной перевозки по морю массивное дерево потеряло свой величественный вид: ветви поредели и слегка засохли. Что и стало поводом насмешек в соцсетях. Самые приличные из которых - о том, что ель в пути заболела и загрустила. Или же только что проснулась.

Церемония зажжения огней запланирована на четверг.