Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

За вашей спиной могут вестись неприятные разговоры. А может, вы сами не захотите вникать в то, что все обсуждают. Держите ушки на макушке.

Тельцы

Вам могут напомнить о неоплаченном штрафе или налоге. Обращайте внимание на все официальные письма и сообщения, чтобы в случае чего быстро решить вопрос.

Близнецы

На работе или в личной жизни происходят события, которые под воздействием Сатурна покажутся очень мрачными. Не грустите, в реальности все не так плохо!

Раки

У вас могут возникнуть неожиданные препятствия в пути или сложности с учебой. Придется набраться терпения и сказать себе: "Шаг за шагом я все преодолею".

Львы

Друзья подводят, деловые партнеры не отвечают на звонки? Что ж, тогда посвятите этот день себе любимым и займитесь делами, в которых все зависит только от вас.

Девы

Личная жизнь под ударом! Сатурн и Солнце сегодня делают людей несговорчивыми, но все же в вашей власти удержаться от конфликта и обо всем договориться.

Весы

Простуда, усталость или недосып могут подпортить вам не только этот день, но и последующие. Берегите здоровье, относитесь к нему со всей ответственностью.

Скорпионы

Для творческих представителей знака сегодня непростой день. Он также не подходит для покупок, косметологии, зато прекрасен для рутинных дел – они вас успокоят.

Стрельцы

Солнце в вашем знаке грустит под негативными лучами Сатурна, который умеет сгущать краски. Победить грусть помогут любимые комедии или домашние животные.

Козероги

Один из тех дней, когда все мы невольно заражаем друг друга пессимизмом. Поищите плей-лист с веселой музыкой, купите то, что любите, и просто не читайте новости!

Водолеи

Даже если вам сегодня придется нелегко, отнеситесь к этому как к игре, квесту. Вы проходите сложный этап, но скоро он закончится, а вы получите баллы за опыт.

Рыбы

Сатурн в вашем знаке конфликтует с Солнцем в Стрельце, и для вас это не самый простой день. Не требуйте от себя слишком многого, пусть все идет как идет!