Отец погибших от отравления дихлофосом детей признал вину

Отец четырёх погибших под Красноярском детей признал вину. Об этом сообщил Следственный комитет России, опубликовав видео беседы с мужчиной.

Главе семейства предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

По данным следствия, вечером 20 сентября 2024 года отец семейства обработал дом средством для борьбы с насекомыми (дихлофосом), нарушив рекомендации. Мужчина пустил детей в помещение и разрешил им сесть ужинать, предварительно не проветрив дом и не выполнив влажную уборку.

На следующее утро все члены семьи почувствовали себя плохо и были госпитализированы. В тот же день старший сын и младшая дочь скончались. В следующие два дни скончались средние дочери. Погибшим было от 6 до 13 лет.

По данным экспертизы, смерть детей наступила в результате попадания в организм деструктивного яда системного действия.