Зеленский раскрыл потери Украины с начала конфликта

Владимир Зеленский отреагировал на публикации в западных СМИ о потерях Украины с начала специальной военной операции. Он опроверг опубликованные данные, заявив, что погибло "намного меньше" 80 тысяч человек.

"Кое-кто недавно, мне кажется, что в американской прессе, подал информацию, что украинцев погибло 80 тыс. Но я хочу вам сказать, что нет. Меньше. Намного меньше, намного", — сказал Зеленский в интервью Kyodo News.

О потерях Украины ранее писала Wall Street Journal. По данным анонимных источников издания, Киев с начала конфликта потерял 80 тысяч военных. Еще около 400 тысяч получили различные ранения.

Последний раз украинские военные раскрывали данные о потерях армии в феврале 2024 года. Тогда Владимир Зеленский заявил о 31 тысяче погибших.