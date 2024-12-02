Белый дом до ухода Байдена введет новые санкции против России

Белый дом намерен до окончания полномочий Джо Байдена ввести очередные санкции против России. Об этом заявил советник пока еще действующего президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Чтобы нарушить военную машину России, Соединенные Штаты ввели серьезные санкции против финансового сектора России, за которыми последуют еще больше санкций", — говорится в его заявлении.

Подробности Салливан сообщать не стал.

Кроме того, США выделили Украине новый пакет военной помощи на $725 млн. По словам советника по нацбезопаности, до середины января Вашингтон поставит Киеву "сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи дополнительных ракет и другие критически важные возможности".

Срок полномочий нынешней администрации США истечет 20 января. В этот день пройдет инаугурация избранного президента Дональда Трампа.

В конце ноября США приняли дополнительные меры по ограничению использования Россией международной финансовой системы. Под санкции попали топ-менеджеры Центробанка, а также Газпромбанк.