На встрече Бербок и Ван И в Пекине немецких журналистов погнали из зала

Немецких журналистов выгнали из зала после встречи главы МИД Германии Аналены Бербок с министром иностранных дел Китая Ван И. Инцидент произошел в ходе визита германского министра в Пекин.

Как пишет журнал Handelsblatt, удаление немецких журналистов последовало после того, как Бербок обрушилась с критикой на китайские власти за якобы поддержку России в конфликте с Украиной.

Кроме того, после заявлений министра китайская сторона отказалась от публикации совместного заявления по итогам переговоров.

"Это происходит в Китае снова и снова и ясно дает понять, что публичная критика нежелательна", – пожаловались журналисты Handelsblatt.