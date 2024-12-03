Америка обвинила Китай в создании смертоносного ковида: вирус "сбежал" из лаборатории

Впервые Китай проинформировал ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в последний день 2019 года. Тогда никто и предположить не мог, что коронавирус вырастет в пандемию и унесет жизни множества людей.

Сейчас же в США представили окончательный отчет, что COVID-19 все же появился в уханьской лаборатории и смог "сбежать" оттуда благодаря утечке, сообщает РИА Новости. Об этом заявили в подкомитете по коронавирусу комитета по надзору палаты представителей конгресса США.

В пользу этой версии американские исследователи привели несколько причин. В частности, что вирус носит такие биологические особенности, которые не были обнаружены в природе, а массовое заражение произошло от одного-единственного человека. И именно в Ухане, подчеркивается в докладе, находится исследовательская лаборатория по изучению вирусов SARS, где якобы не придерживались норм биологической безопасности.