Собянин: Почти 20 млн туристов посетили Москву в январе – сентябре

За девять месяцев этого года Москву посетили почти 20 миллионов гостей. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, туристическая индустрия столицы показывает уверенный рост.

Чаще всего в мегаполис приезжают наши соотечественники из других регионов. Однако почти на 20 процентов увеличился и поток иностранцев, в основном это граждане Китая, Турции, Индии, Ирана.

Сфера вносит большой вклад в развитие экономики города. Так, в бюджет поступит почти 150 миллиардов рублей.

Как отметил мэр, Москва привлекает туристов не только богатым культурным наследием, но и большим количеством событий и качеством инфраструктуры.